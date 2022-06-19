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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Düzce'nin incisi Akçakoca’da stres attı

66. Başkanlar Konseyi toplantısı için Düzce’ye gelen TGF heyeti Düzce’nin sahil ilçesi Akçakoca’yı da gezerek stres attı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Düzce'nin incisi Akçakoca’da stres attı

Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen TGF heyetini Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz misafir etti.

Akçakoca’da TGF heyeti için düzenlenen yemekte Başkan Yanmaz, “Türkiye’nin dört bir yanından gazetecileri ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel ilçemiz Akçakoca’yı en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin sayesinde ilçemizin adı çok daha geniş alanlarda ve mecralarda tanıtılmış olacak” diye konuştu.

"AKÇAKOCA'DA ÇALIŞMA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, Akçakoca belediye başkanı Mehmet Okan Yanmaz’a teşekkür ederek, “Güzel Düzce’nin güzel ilçesinde olmaktan biz de mutluyuz. TGF ile birlikte Basın Vakfımız ile de Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tesisleşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akçakoca’da da bu yönde bir çalışma yapmayı düşünüyoruz, belediye başkanımız ile bu konuda daha sonra yeniden görüşeceğiz” dedi.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan da, Akçakoca Belediye başkanı Mehmet Okan Yanmaz’a ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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