Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda genel başkan yeniden Yılmaz Karaca!

Türkiye’nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) Genel Kurulu Antalya'da düzenlendi. Alanya ilçesinde bulunan Hedef Resort Hotel’de düzenlenen kongrenin Divan Başkanlığı'nı Erdoğan Kahya yaptı. Düzenlenen olağan Genel Kurulu’na Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Alaattin Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Memleket Partisi Antalya İl Başkanı Hüseyin Baraner de misafir olarak katıldı.

YEREL GAZETECİLERİN SIKINTILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmak üzere kürsüye çıkan Genel Başkan Yılmaz Karaca, son dönemde yerel gazete sayısının oldukça azaldığını ve 1850'den 900'lere indiğini belirtti. Karaca, yerel gazete çalışanlarının asgari ücret bile alamadığı bir ortam yaratıldığını ve bunu düzeltmek adına var gücüyle çalıştıklarını aktardı.

"AŞAMAYACAĞIMIZ SORUN YOK"

3 yıllık faaliyet dönemini anlatan Karaca, özellikle son bir kaç ay içinde 45 ile ziyarette bulunduğunu ve buradaki gazeteci meslektaşlarıyla görüşerek sorunlarını dinlediğini ifade etti. Sorunların çözümü için her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarını dile getiren Karaca ” TGF ailesi birilerinin beklentilerinin aksine her geçen gün büyümekte. Güç birliğimiz sürdüğü müddetçe aşamayacağımız hiçbir sorun yok” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yılmaz Karaca'nın ardından konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da gazetecilerin sorunlarının çözümü için örgütlü birliktelik gerektiğini ve bunun yapılmaması durumunda mesleği zor günlerin beklediğini dile getirdi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BELLİ OLDU

Öte yandan Genel Kurul'da yapılan tüzük değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan seçimlerde Yılmaz Karaca yeniden Genel Başkan seçilirken Yönetim Kurulu listesi de açıklandı. Yılmaz Karaca'nın listesinde şu isimler yer aldı:

Cafer Esendemir(Adana), Bayram Ekici(Nevşehir), Semra Şener( Aydın), Sezai Matur (Sakarya), Cemal İncesoyluer (Tokat), Rüstem Kaya Tepe(Mersin), Derya Akbıyık (Zonguldak), Levent Altun(Kocaeli), İbrahim Akkaya(Antalya), Necmi Işıksal(Tekirdağ), Mehmet Mücahit Ceylan (Diyarbakır), Süleyman Akbulut(Muğla), Rasih Reşat (KKTC) , İlker Ülker (Çanakkale), Mehmet Aydın(Malatya) ve Ercihan Çakmak(Kırıkkale).

Bunun yanı sıra kongrede İstanbul’u temsilen İstanbul Avrasya gazeteciler derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak yüksek istişare kurulu asil üyesi, Başkan Vekili İbrahim Şahin onur kurulu asil üyesi ve yönetim kurulu Üyesi Murat Çaltepe ise yüksek istişare yedek üyesi olarak seçildi.