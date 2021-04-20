Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli! 3 bin 650 aileye iftarlık dağıtıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı. Gazi ve şehit aileleri olmasaydı, yaşanılan toprakların vatan olmayacağını belirten Aylar, bu ülke için bedel ödeyen ve hayallerinden vazgeçen kahraman gazi ve şehit ailelerinin unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"ŞEHİTLERİN İSMİ YAŞATILACAK"

Vakıf olarak şehitlerin ismini yaşatmak amacıyla iki yıldır İftar Bizden Fatiha Sizden Projesi yürüttüklerini belirten Aylar, "Hatay Şubemizle birlikte 3 bin 650 kolinin dağıtımını ihtiyaç sahiplerine şehitlerimizin adıyla yapacağız. Şehitlerimizin adını unutturmamak adına kolilerin üzerine şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini yapıştırarak onların da birer künyesini hazırlayıp ihtiyaç sahiplerinin evine bunları teslim edip, iftar sofrasını kurup, şehitlerimize dua istiyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği daim olsun. Bu ülkede vatanını, bayrağını seven, yüreğinde bayrak ve vatan sevgisi taşıyan tüm kahramanlarımız oldukça ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir, kimse bu ülke üzerine hayal kuramayacaktır." ifadelerini kullandı. Aylar, bağışçılara ve şehitlerin adını yaşatmak amacıyla projeye destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından üzerlerinde şehit ve gazilerin isminin bulunduğu iftarlık koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı