EURO 2020 öncesi A Milli Futbol Takımı ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında maç hakkında bilgi sahibi olmak ve izlemek için Türkiye - Gine hazırlık maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arama başlıklarıyla araştırmalarda bulunuyorlar.

TÜRKİYE - GİNE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Türkiye ile Gine arasında oynanacak olan hazırlık maçı 31 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Antalya Stadyumunda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Mücadeleyi Azeri hakem Əliyar Ağayev yönetecek. Ağayev'in yardımcılıklarını ise Zeynal Zeynalov ve Akif Əmirəli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Elçin Məsiyev olacak.

TÜRKİYE - GİNE HAZIRLIK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye ile Gine arasındaki mücadeleyi TRT Spor kanalından şifresiz olarak aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

TRT Spor canlı yayın izle linki

TÜRKİYE - GİNE MAÇI İLK 11'LERİ

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes

GİNE (muhtemel): A. Keita, Konate, I. Conte, Diawara, Sylla, A. Camara, Pogba, M. Camara, L. Keita, Barry, Kab

TÜRKİYE- GİNE ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

MİLLİLER 2021 YILINDA BEŞİNCİ MAÇINDA

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.