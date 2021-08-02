2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Peki Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLAYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren Milli Takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.

Türkiye Güney Kore Voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03:00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi