Türkiye-Gürcistan sınırında dehşet veren olay! Gürcistan uyruklu şahıs cinnet geçirdi

Artvin’in Arhavi ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişinin, biri kadın iki kişiyi silahla öldürdükten sonra yurt dışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı yakınlarında aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

2 KİŞİYİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Dehşet veren olay Arhavi ilçesinin Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz netlik kazanmayan Gürcistan uyruklu bir kişi, yaşadıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle biri kadın iki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Feci olay ardından Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden katil zanlısı burada bulunan park alanında kendisini aynı silahla vurarak intihar etti. Jandarma ekipleri iki ayrı olayla ilgili inceleme başlattı.