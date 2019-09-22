Türkiye her yerde onu arıyordu! Kati Piri'den olay paylaşım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Aykan Erdemir hakkında FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma ile hakkında yakalama kararı çıkartılıp nöbetçi hakimlik tarafından mal varlığına el konulmasına karar verilmişti.

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ KATI PİRİ'DEN OLAY PAYLAŞIM!

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye tarafından aranan Erdemir'le çekilmiş fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak pes dedirtti.

Özellikle terör sevici tavırlarıyla ön plana çıkan Piri, Can Dündar ve Selahattin Demirtaş ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan paylaşmıştı.