Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz Mutabakatı İngiltere'yi rahatsız etti!

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz Mutabakatından İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkeler rahatsız. The Guardian, İngiltere'nin, Türkiye tarafından atılan adımları hoş karşılamayacağını yazdı. The Guardian Gazetesindeki haberde şu ifadelere yer verildi:

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BUNU HOŞ KARŞILAMAYACAK"

"Ankara bu hafta Trablus merkezli ve BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi halinde Libya'ya asker gönderebileceği uyarısında bulundu. Dış güçlerin Libya'ya müdahalesini azaltmaya çalışan İngiltere Dışişleri Bakanlığı bunu hoş karşılamayacak.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Nisan ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'yla savaşıyor.

BM uzmanlarının hazırladığı ve bu hafta açıklanan bir raporda Türkiye, Ürdün ve BAE'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri açıklanmıştı. Raporda adı açıklamayan bir BM üyesi de, BAE olduğu düşünülüyor, yazın Tacura'daki bir göçmen merkezini bombalayıp 50 kadar kişinin ölümüne yol açarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle suçlanmıştı."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREKİRSE GÖNDERİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'ya asker gönderilecek mi" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Asker gönderme konusunda biliyorsunuz şu anda Rusya'dan bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket, oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, o zaman Libya'ya da aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.