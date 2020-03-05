Türkiye ile Rusya anlaşmaya vardı! İşte İdlib Ateşkesi maddeleri...
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeden ateşkes kararı çıktı. Mutabakata göre; Suriye'nin İdlib kentinde bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girecek. Görüşme sonrası İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları açıklandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
İdliz Zirvesi, Kremlin Sarayı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve 2 saat 40 dakika sürdü.
Sonrasında yapılan 3 saatlik heyetlerarası görüşmenin ardından, açıklama yapmak üzere iki lider kameralar karşısına geçti.
Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları yapılan anlaşmaları açıkladı.
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.
2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.
3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.
İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da imzalanmıştır."
HABERE YORUM KAT