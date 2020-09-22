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  3. Türkiye ile Yunanistan anlaştı! Görüşmeler İstanbul'da devam edecek

Türkiye ile Yunanistan anlaştı! Görüşmeler İstanbul'da devam edecek

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.

Türkiye ile Yunanistan anlaştı! Görüşmeler İstanbul'da devam edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesine yer verildi.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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