Türkiye İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldı? İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi?

Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele olaylarında çoğunlukla gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi için flaş bir karar alandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye sözleşmeyi feshetti.

TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN NEDEN AYRILDI? İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDEN FESHEDİLDİ?

İstanbul Sözleşmesinin neden fesih edildiğine ilişkin olarak şu tez öne çıkıyor. Sözleşmede geçen 'Cinsel yönelim' ve Toplumsal cinsiyet kimliği' kavramlarının Türk aile ve toplum yapısına uymadığı ifade ediliyor. Özellikle LGBT ve bazı marjinal grupların, gençleri bu konularda etkileyerek toplum yapısını bozdukları belirtiliyor.

Resmi Gazete'de İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin olarak şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/12/ 2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan " Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."