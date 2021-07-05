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Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

Milyonlarca işçi, memur ve emekliyi emekliyi ilgilendiren enflasyonun haziran ayı verileri, tüm vatandaşlar tarafından heyecanla beklenirken Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 7,67 seviyesinde oldu. Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Bu kapsamda enflasyon Haziran ayında 1,94 arttı. Yıllık enflasyon 17,53 olurken 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. 

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

ÜFE VE TÜFE ORANLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 4,01 artış kaydetti.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye 

Normalleşme süreci ve aşılamanın hızla devam etmesinin ekonomideki hareketliliği artırması sonucu bu durum enflasyon verilerine de yansıdı. Altı aylık enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin maaş ve aylıklarına yapılacak zamda belirleyici olacak, evde bakımdan kıdem tavanına kadar milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek. Beş aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkarken, haziran ayı enflasyonu sıfır bile çıksa emekli, memur için bu oranda zam kesinleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

MEMUR VE EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından bugün açıklanıyor. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek. Enflasyon rakamları ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

KİMLER ZAMLI MAAŞ ALACAK?

Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamı işçi, memur ve emeklilerinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Haziran ayı başında açıklanan beş aylık enflasyon oranının yüzde 6.39 arttığı dikkate alındığında memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme geliyor. Aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

EN AZ YÜZDE 6,39 OLACAK

Bugün açıklanacak haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi enflasyon tahmini zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

Buna göre ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529.87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 enflasyon farkı olarak ödenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseliyor. Enflasyon oranındaki artışla birlikte çalışanların alacağı kıdem tazminatı miktarı da artacak. Bugün itibarıyla 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

8 BUÇUK MİLYON EMEKLİNİN MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Bu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Yaklaşık 8.5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da altı aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

Bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

TEMMUZUN ORTALARINDA SONUÇLANACAK

Zam görüşmelerinde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk altı aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

Değerlendirmesinde, altı aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak. Zam pazarlığının temmuzun ortasında sonuçlanması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

ÇİFTE BAYRAM: HEM ZAM HEM İKRAMİYE

Emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Emekliler temmuz ayında hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20 - 23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak ödenecek. İkramiyelerin 12-18 Temmuz'da hesaplarda olması planlanıyor. Emeklilere ödenecek ikramiye 12.5 milyar lirayı bulacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

İşçi, memur, esnaf emeklisinin mali ve sosyal hakları 2002'den bu yana sıçrama yaşadı. Gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçti. Gelişme hızından pay alamayan 2 milyonun üzerinde emeklinin intibakı düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, emeklilerin aylıklarında yapılan artışların enflasyon oranın oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 liradan 3 bin 20 liraya çıktı, en düşük SSK emekli aylığı yüzde 841 yükseldi, en düşük esnaf aylığı yüzde bin 357 arttı 2 bin 167 lira oldu" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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