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Ampute Milli Takımı'mızdan İtalya'ya fark: 11-0

Son dakika haberi... 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na 10-'lık galibiyetle başlayan Ampute Milli takımımız, ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Ampute Futbol Milli Takımı'mızın 11-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ampute Milli Takımı'mızdan İtalya'ya fark: 11-0

Son dakika haberi... Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yenen milliler, ikinci sınavına çıktı.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Takımı'mız, grubundaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, İtalya'yı 11-0'lık skorla yendi. 

MİLLİLER GRUBU LİDER TAMAMLADI

Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Milliler, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Ampute Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti. 

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