Türkiye - İzlanda | CANLI ANLATIM
A Milli Takımı'mız, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda ile karşılaşıyor. Karşılaşmadan alacağımız beraberlik bile UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndan çıkmamızı sağlayacak, galibiyet ve diğer takımların alacağı sonuçlar neticesinde ise Grup lideri çıkma olanağımız yüksek.
A Milli Futbol Takımımız, H grubundaki dokuzuncu maçında İzlanda ile karşılaşıyor. Ay yıldızlılar bu maçtan galibiyet ile ayrılırsa bir üst tura çıkmayı garantileyecek ve son maçında grup lideri olmak için sahaya çıkacak.
TÜRKİYE - İZLANDA
Maç başladı
Ayrıntılar geliyor...
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Maçın 11'leri
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.
İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson
Etiketler : maç
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