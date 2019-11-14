Türkiye - İzlanda | CANLI ANLATIM

A Milli Futbol Takımımız, H grubundaki dokuzuncu maçında İzlanda ile karşılaşıyor. Ay yıldızlılar bu maçtan galibiyet ile ayrılırsa bir üst tura çıkmayı garantileyecek ve son maçında grup lideri olmak için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - İZLANDA

Maç başladı

Ayrıntılar geliyor...

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Maçın 11'leri

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson