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Türkiye KKTC'li çiftçileri unutmadı! Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi. KKTC'deki üretim fazlası 350 ton çiğ sütün Türkiye'de değerlendirilmesi ile iki ülke arasında arpa, buğday ve diğer ham yem maddelerinin tedariki ele alındı.

Türkiye KKTC'li çiftçileri unutmadı! Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında toprak ürünleri alanında muadil şirketlerin iş birliği, arpa, buğday ve diğer yem hammaddelerinin uygun şekilde tedariki ve KKTC'deki üretim fazlası 350 ton çiğ sütün Türkiye'de değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'den KKTC'ye taşınan 70 milyon metreküp içme suyunun Geçitköy Barajı'yla tarım alanlarında da kullanımı için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, Mesarya ve Güzelyurt ovalarının sulanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Türkiye KKTC'li çiftçileri unutmadı! Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği

Türkiye KKTC'li çiftçileri unutmadı! Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KKTC'li çiftçiler için iş birliği

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