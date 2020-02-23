Türkiye koronavirüs sebebiyle İran sınırını kapattı
İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. İran'da ölü sayısının artması sonrası Türkiye'den flaş bir karar geldi. Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı kapatıldı. Karar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.
İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. İran'da ölü sayısının artması sonrası Türkiye'den flaş bir karar geldi. Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı kapatıldı. Karar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.
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İran'da Koronavirüs vaka ve ölü sayısında artış
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