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  3. Türkiye koronavirüs sebebiyle İran sınırını kapattı

Türkiye koronavirüs sebebiyle İran sınırını kapattı

İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. İran'da ölü sayısının artması sonrası Türkiye'den flaş bir karar geldi. Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı kapatıldı. Karar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Türkiye koronavirüs sebebiyle İran sınırını kapattı



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