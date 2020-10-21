AÖL sınavları online mi olacak? MEB AÖL sınavları uzaktan mı yapılacak?Televizyon yıldızı maskeyi ağzına değil kalçasına taktı!Koronavirüste son bilanço korkuttu! İşte il il yoğunluk haritasıCumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor?Mus'ab bin Umeyr kimdir? Nasıl şehit oldu? Mus'ab bin Umeyr hayatı kısacaDiyarbakır'da kadın cinayeti! Merve Aslan eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından katledildiTürkiye Kupası'nda 11 takım bir üst tura yükseldi2020-2021 Pendikspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Sivas Belediye Spor, Kardemir Karabükspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bodrumspor, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türkiye Kupası'nda 11 takım bir üst tura yükseldi

Türkiye Kupası'nda 11 takım bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi oynanan 11 maçla sürdü. Oynanan maçların ardından üst tura yükselen takımlar belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda 11 takım bir üst tura yükseldi

Kupada rakiplerine üstünlük kuran Diyarbekirspor, Esenler Erokspor, Yomraspor, Cizrespor, Nevşehir Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Alanya Kestelspor, Artvin Hopaspor, Şile Yıldızspor, Muğlaspor ve Düzcespor 3. tura yükseldi.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor: 1-2

Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor: 3-3 (4-2 Penaltılarda)

1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1

Muğlaspor-Kızılcabölükspor: 1-1 (3-1 Penaltılarda)

Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor:  1-1 (4-5 Penaltılarda)

Ofspor-Yomraspor: 0-1

Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Kozanspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor: 1-0

Isparta 32-Alanya Kestelspor: 0-1

Türkiye Kupası'nda üst tura yükselme yarışı, bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT