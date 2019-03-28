Yarı Final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan 2019, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak. Ümraniyespor - Akhisarspor müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra açıklanacak.

Yarı Final karşılaşmaları programı şöyle;

YARI FİNAL 1. MAÇLAR

Galatasaray - Yeni Malatyaspor 02 Nisan 2019 Salı

Ümraniyespor - Akhisarspor 03 Nisan 2019 Çarşamba

YARI FİNAL 2. MAÇLAR

Akhisarspor - Ümraniyespor 24 Nisan 2019 Çarşamba

Yenimalatyaspor - Galatasaray 25 Nisan 2019 Perşembe