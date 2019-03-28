Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarının programı açıklandı. Yarı Final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan 2019, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.
Yarı Final ilk karşılaşmaları 2 ve 3 Nisan 2019, rövanş maçları ise 24 ve 25 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak. Ümraniyespor - Akhisarspor müsabakasının oynanacağı stadyum daha sonra açıklanacak.
Yarı Final karşılaşmaları programı şöyle;
YARI FİNAL 1. MAÇLAR
Galatasaray - Yeni Malatyaspor 02 Nisan 2019 Salı
Ümraniyespor - Akhisarspor 03 Nisan 2019 Çarşamba
YARI FİNAL 2. MAÇLAR
Akhisarspor - Ümraniyespor 24 Nisan 2019 Çarşamba
Yenimalatyaspor - Galatasaray 25 Nisan 2019 Perşembe
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