Türkiye - Letonya maçı bileti fiyatları 2021| Türkiye - Letonya maç bileti nereden alınır? Fiyatı ne kadar?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Türkiye, üçüncü hafta maçında Letonya'yı konuk edecek. Bu kez maç seyircili oynanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler de araştırmalarda bulunuyor.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI BİLETİ FİYATLARI 2021| TÜRKİYE - LETONYA MAÇ BİLETİ FİYATI NE KADAR?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 25 TL ve 50 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye ile Letonya arasında oynanacak olan maçın biletlerini 29 Mart Pazartesi saat 15.00'ten sonra www.passo.com.tr internet sitesinden satışa sunulacak. Taraftarlar buradan maç biletlerini alabilecekler.

Öte yandan nilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.