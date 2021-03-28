Türkiye - Letonya maçı seyircili mi oynanacak? Maça kaç seyirci alınacak? başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

MAÇA KAÇ SEYİRCİ KATILACAK?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmaya 5 bin 72 seyirci alınacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.