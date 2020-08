Türkiye Lübnan'a yardım elini uzattı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Lübnan'da yaşanan ve 100 kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgeye gönderilecek yardımlar sorusuna yazılı açıklamayla cevap veren Aksoy, gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek "Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

Yardım konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket edildiğini ve Lübnan'a her türlü desteği verileceğini vurgulayan Aksoy, "Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir.

Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksoy'un cevap yazısı, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.