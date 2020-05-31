Türkiye, Milli teknoloji hamlesi ile savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardı

Son yıllarda savunma sanayiinde imza attığı projelerle atılım yapan Türkiye, ihracat faaliyetleri ile de dikkat çekiyor. Geçen yıl, savunma ve havacılık sektörü bir önceki seneye göre yüzde 40’lık artışla 3 milyar 68 milyon 519 bin dolarlık ihracata ulaşmıştı. Türkiye'den aralarında Ukrayna, Katar, Umman, Bahreyn, Kazakistan, Türkmenistan, Endonezya, Pakistan ve Libya gibi ülkelerin yer aldığı çok sayıda ülkeye yerli ve millî ürünler satılırken bu ihracat zincirine son olarak Filipinler eklendi.

YERLİ ÜRÜNLERE YURT DIŞINDA YOĞUN İLGİ

Millî teknoloji hamlesi ile savunmada yerlilik oranı yüzde 70’lere ulaştı. Türkiye’nin 2015-19 yılları arasında en çok silah ihracatı yaptığı ülke listesinin başında sırasıyla; Türkmenistan, Umman ve Pakistan bulunuyor. Türkiye, bundan bir süre önce Türkmenistan’a korvet ve zırhlı araç (BMC ve Otokar), Umman’a da zırhlı araç ihracı yaptı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İHRACATI PAKİSTAN'A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pakistan’a korvet, su altı akustik sistemler ve ASELSAN’ın geliştirdiği çeşitli elektronik sistemler satılırken 30 adet ATAK helikopteri ile dört adet MİLGEM gemi tedarik edilerek, 6,5 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Yine ASELSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin Bahreyn’e, SARP DUAL uzaktan komutalı silah sistemlerin ise Kazakistan’a ihracatı sağlandı. Son olarak Pakistan’ın ardından Filipinler de millî taarruz helikopteri ATAK satın alacaklarını açıkladı.

BAYRAKTAR TB2'YE YURT DIŞINDA BÜYÜK İLGİ

Son dönemde yurt içi ve dışındaki güvenlik operasyonlarında aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), ortaya koyduğu performansla yurt dışında da ilgi gördü. Katar'ın ardından Ukrayna güvenlik güçlerinin envanterini Bayraktar TB2 ile güçlendirdi. Daha önce de Katar’a zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın’ın yanı sıra Bayraktar TB2 İHA satılmıştı.

ENDONEZYA VE LİBYA DA LİSTEDE YER ALDI

ASELSAN tarafından millî olarak geliştirilmiş ve donanmadaki bütün denizaltılarda kullanılmakta olan ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcı sistemleri için ise ilk yurt dışı siparişi Endonezya’dan alındı. Libya hükûmetine de BMC Kirpi/Kirpi II ve BMC Vuran gibi zırhlı araçlar ile SİHA ve İHA tedarik edildi.

2023 YILINDA SAVUNMA VE İHRACAT SANAYİNDE İHRACAT HEDEFİ 10.2 MİLYAR DOLAR

Savunma sanayiinde ihracat yelpazesi her geçen gün genişlerken Türkiye’nin 2023 yılında savunma ve havacılık sanayiinde ihracat hedefi 10,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi