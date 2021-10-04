Süper Lig'de oynanan 8. hafta karşılaşmalarının ardından lige Milli maç arası verildi. Bu kapsamda A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Elemeleri G grubu 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Rakibini mağlup ederek önüne geçmeyi planlayan ay yıldızlı ekibimizin maçı taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevaplar...

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Norveç maçı İstanbul'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu müsabaka 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler Milli takımımızın bu zorlu müsabakasını şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.