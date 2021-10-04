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Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte gözler A Milli Futbol takımımızın Dünya Kupası Eleme maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Türkiye ile Norveç karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internette Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de oynanan 8. hafta karşılaşmalarının ardından lige Milli maç arası verildi. Bu kapsamda A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası Elemeleri G grubu 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Rakibini mağlup ederek önüne geçmeyi planlayan ay yıldızlı ekibimizin maçı taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevaplar...

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Norveç maçı İstanbul'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu müsabaka 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler Milli takımımızın bu zorlu müsabakasını şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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