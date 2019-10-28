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Türkiye-Rusya ve İran arasında kritik gelişme!

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Türkiye , Rusya ve İran arasında kritik bir görüşme olacağını açıkladı. Pedersen, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de yarın akşam bir araya geleceğini bildirdi.

Türkiye-Rusya ve İran arasında kritik gelişme!

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Türkiye , Rusya ve İran arasında kritik bir görüşme olacağını açıkladı. Pedersen, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de yarın akşam bir araya geleceğini bildirdi.

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