Türkiye-Rusya ve İran arasında kritik gelişme!

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Türkiye , Rusya ve İran arasında kritik bir görüşme olacağını açıkladı. Pedersen, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de yarın akşam bir araya geleceğini bildirdi.