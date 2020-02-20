Türkiye, Rusya ve İran'dan kritik İdlib görüşmesi

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, Türkiye, Rusya ve İran gelecek ay tahranda idlibi görüşecek, öncesinde ise Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gelebilir. Türkiye ve Rusya, bölgede istikrarın sağlanması adına ortak devriyeyi seçeneklerden sadece biri olarak ele alıyor.

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