Türkiye sallanıyor! Diyarbakır'ın sonra bir deprem de Antalya'da

Son dakika: Bugün Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem ardından bir büyük deprem haberi de Antalya'dan geldi.

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Türkiye sallanıyor! Diyarbakır'ın sonra bir deprem de Antalya'da

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Önce Diyarbakır'da 4.2, ardından da Antalya'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremler korkuttu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, saat 15:25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BİR SAAT SONRA BU KEZ ANTALYA SALLANDI

Korkutan sarsıntının etkisi daha geçmeden, bir deprem haberi de Antalya'dan geldi. Saat 16:16'da Gazipaşa ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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