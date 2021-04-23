Türkiye sallanıyor! Ege Denizi ve Malatya'da korkutan deprem AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi açıklarında saat 04:24 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:28'te ise Malatya büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilen depremle sarsıldı.

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Türkiye sallanmaya devam ediyor. İki ayrı yerde büyüklüğü 3'ün üstünde iki deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD sosyal medya hesabından iki deprem hakkında bilgi verdi. Buna göre Ege Denizinde saat 04:24 sıralarında yerin 6.11 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde ise saat 05:28'de yerin 7.00 km derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü malatyaafadege denizi