Türkiye seçimleri'nin 2. turunda sandığa giden Sinan Oğan açıklamalarda bulundu

14 Mayıs'ta seçim sürecine giren Türkiye, ilk tur sonucunda herhangi bir adayın 50+1 oy çoğunluğuna erişememesinden dolayı, seçim 2. tura uzamıştı. Türkiye son kararını vermek için tekrar sandık başına gitti. Sinan Oğan'da 2. tur için Ankara'da oyunu kullandı.

Sinan Oğan, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için oyunu Ankara'da kullandı. Seçimini yapan Sinan Oğan, basına açıklama yaptı, işite o açıklamalar: "Ülkemiz de bu seçimin istikrarı getireceğini ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağına, bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçimde bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak ellerinden almanın sonucunu göstermiştir. Meral Akşener ve Muharrem İnce'ye yapılan linçleri kınıyorum. Depremzedeler farklı tercihte bulundu diye, depremzedeleri linçlemeye cüret edenleri kınıyorum, bize dönük, aleme dönük her türlü linç kampanyasını kınıyorum."