Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin kurşunu ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit olmadan önce son konuşmaları ortaya çıktı.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda dün eğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu. Gelen haberler tüm Türkiye'yi yasa boğarken Mustafa Yıldız'ın annesi ile olan son görüşmesi ortaya çıktı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!

ŞEHİT OLMADAN ÇNCE ANNESİYLE KONUŞMUŞ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25) şehit olmadan 2 saat önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan annesi ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı. Annesine telefonda "Şu an nöbetteyim, yağmur yağıyor" diyen Mustafa Yıldız'a anne Zübeyde Yıldız'ın, "Oğlum üşütme sakın, hasta olma" dediği, şehidin ise "Merak etme anne, üstüm sağlam, nöbet kulübesindeyim, üşümüyorum" dediği öğrenildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!

AİLESİNİ 2 AY ÖNCE GÖRDÜ

Şehit Yıldız'ın en son iki ay önce ailesinin yanına izne gitti, şehit olmadan iki gün önce de sözleşmesini yeniledi.

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