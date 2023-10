Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı' Türkiye Dışişleri bakanlığı İsrail ile Filistin arasında patlak veren karşılıklı gerilim ve çatışmanın bir an önce sona ermesi çok kritik bir açıklamada bulunarak her iki tarafı itidalli davranmaya davet etti.