Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı'

Türkiye Dışişleri bakanlığı İsrail ile Filistin arasında patlak veren karşılıklı gerilim ve çatışmanın bir an önce sona ermesi çok kritik bir açıklamada bulunarak her iki tarafı itidalli davranmaya davet etti.

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Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı' 1

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, "Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz" dedi. Bakanlık, "İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz." mesajını verdi.

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Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı'
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