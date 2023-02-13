Türkiye Tek Yürek kampanyası yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası tek yürek oldu. Bu kapsamda 8 kanal ortak yayınla depremzedeler için yardım toplayacak. Peki Türkiye Tek Yürek kampanyası yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye Tek Yürek kampanyası yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremle büyük felaket yaşadı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası Türkiye, bölgeye yardım etmek için seferber oldu. Bu kez daha "Türkiye Tek Yürek" mottosuyla büyük bir yardım kampanyası yapılacak. Peki Türkiye Tek Yürek kampanyası yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?

Türkiye Tek Yürek kampanyası yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Tek Yürek Kampanyası, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. Dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Türkiye Tek Yürek kampanyası ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 kanallarında yayınlanacak.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

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