Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için 8 TV kanalı "Türkiye Tek Yürek" adıyla yardım kampanyası düzenlenecek. Kampanyadan elde edilecek gelir AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketine binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Depremzedelerin yaralılarının sarılması için de Türkiye tek yürek olacak. Bu doğrultuda

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzleri, bu akşam saat 20.00'da da başlayacak ortak yanında depremzedeler için yardım toplayacak.

Söz konusu yardımlar AFAD ve Türk Kızılay'a bağışlanacak.

Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Ücretsiz çorba dağıtan çocuk, sözleriyle içimizi ısıttı: "Lastiğinizi patlatırım, çorba için, öyle gidin"
Emlakçılar Odası Başkanı deprem bölgesindeki kira artışına isyan etti! "Vicdansızlar!"
Emlakçılar Odası Başkanı deprem bölgesindeki kira artışına isyan etti! "Vicdansızlar!"
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?
Depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım desteği kimlere verilecek? Nakdi yardım desteği ne zaman ödenecek?
Son Haberler
Oskar Sverrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Sverrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Sverrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Sverrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Silverholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Silverholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Silverholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Silverholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları depremzedeler için dua etti!
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları depremzedeler için dua etti!
Vilmer Ronnberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilmer Ronnberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vilmer Ronnberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilmer Ronnberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Bugün toprağa verilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Baba ve kızı 209'uncu saatte enkazdan sağ çıkarıldı! Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi
Baba ve kızı 209'uncu saatte enkazdan sağ çıkarıldı! Parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!
Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!
Irak Bakanlar Kurulu açıkladı: Türkiye'ye 30 bin tonluk akaryakıt yardımı yapılacak
Irak Bakanlar Kurulu açıkladı: Türkiye'ye 30 bin tonluk akaryakıt yardımı yapılacak
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları