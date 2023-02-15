Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketine binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Depremzedelerin yaralılarının sarılması için de Türkiye tek yürek olacak. Bu doğrultuda

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzleri, bu akşam saat 20.00'da da başlayacak ortak yanında depremzedeler için yardım toplayacak.

Söz konusu yardımlar AFAD ve Türk Kızılay'a bağışlanacak.