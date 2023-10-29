Türkiye teklif etti! Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştiriyor

Ekonomik anlamda Türk cumhuriyeti kardeş devletleri arasında her geçen gün ilişkiler artarak devam ediyor bu bağlamda Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştirme kararı aldı.

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Türkiye teklif etti! Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştiriyor 1

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 4 yılda 3 kat arttığını belirtti. Büyükelçi Oral, başkent Aşkabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un Türkiye'ye resmi ziyaretini ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Basın toplantısında İletişim müşaviri Hayrettin Bektaş ve basın mensupları katıldı.

3 KARDEŞ ÜLKE GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRİYOR! TÜRKİYE TEKLİF ETTİ

Berdimuhamedov'un Türkiye ziyareti hakkında bilgi veren Oral, Türkmen liderin ziyaretine Türk tarafının çok büyük önem verdiğini ve Berdimuhamedov'un en üst derecede ağırlandığını söyledi.

Oral, Berdimuhamedov'un Türkiye'deki görüşmelerini, temaslarını anlattı.

Kendisinin 2020 yılı başında Türkmenistan'da büyükelçilik görevine başladığı hatırlatan Oral, "Aradan yaklaşık 4 yıl geçmiş durumda. Bu 4 yıllık sürede Türkmenistan ile ikili ticaret hacmimiz 3 kat artış gösterdi. Geçen yılı 2,1 milyar dolarla tamamladık. 2023 yılında bu seviyeyi ilk dokuz ayda yakaladık. Yani bu şu demek, bizim bu seneki beklentimiz 3 milyar dolara yaklaşacağını düşünüyoruz ikili ticaret hacmimizin." dedi.

Türkiye teklif etti! Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştiriyor 2

SON YILLARDA TİCARET HECİMLER OLDUKÇA ARTTI

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ticaret hacminin özellikle son yıllarda çok ciddi ivme yakaladığını aktaran Oral, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmayı daha sonra bunu ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.

Aşkabat'ta 6-8 Aralık'ta Türk ihraç ürünleri fuarının yapılacağını hatırlatan Oral, Berdimuhamedov'un teklifiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) toplantısının da Aşkabat'ta gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki araştırma ve geliştirme koridoruna Türkmenistan'ın da katılması için Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a teklifte bulunulduğunu belirten Oral, "Bu 3 kardeş ülke arasındaki, özellikle yüksek teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, bu konudaki işbirliğinin geliştirilmesine ciddi katkı yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Berdimuhamedov'un görüşmesinde Türkmenistan'ın zengin enerji kaynaklarının hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinde küresel pazara arz edilebilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce sonuçlandırmaya yönelik beklentilerin ifade edildiğini vurgulayan Oral, Türkmenistan'ın doğal gaz nakli konusundaki işbirliğinin yanı sıra Türkmenistan'da üretilecek elektrik enerjisinin de Türkiye'ye nakledilmesini önemsediğini aktardı.

Berdimuhamedov'un ziyaretinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde gerçekleşmesinin güzel ve sembolik bir anlam ifade ettiğini dile getiren Oral, "Çünkü biz Cumhuriyetimizi, tüm Türk dünyasının, tüm dünyadaki özgürlük, demokrasi aşkıyla yaşayan halkların kutladığı büyük bir gelişme olarak kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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