KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Türkiye teklif etti! Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştiriyor
Ekonomik anlamda Türk cumhuriyeti kardeş devletleri arasında her geçen gün ilişkiler artarak devam ediyor bu bağlamda Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştirme kararı aldı.
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