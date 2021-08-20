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Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpiyatlarda gösterdiği başarılı mücadele ile dikkat çeken Millilerimiz, şimdi Avrupa Şampiyonası maçlarında boy gösteriyor. İkinci maçına çıkacak olan takımımızın maçını izlemek isteyenler Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada tamamlayan A Milli Kadın voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyor. Gruptaki ikinci maçına çıkacak Millilerimizin mücadelesini takip etmek isteyenler ise internette Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

TÜRKİYE - UKRAYNA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 Ağustos 2021 Cuma bugün oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu mücadele Kaloşvar'da, Btarena Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

Gruptaki ikinci maçına çıkacak A Milli Kadın Voleybol takımımızın bu karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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