Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada tamamlayan A Milli Kadın voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyor. Gruptaki ikinci maçına çıkacak Millilerimizin mücadelesini takip etmek isteyenler ise internette Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

TÜRKİYE - UKRAYNA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 Ağustos 2021 Cuma bugün oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu mücadele Kaloşvar'da, Btarena Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI HANGİ KANALDA?

Gruptaki ikinci maçına çıkacak A Milli Kadın Voleybol takımımızın bu karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.