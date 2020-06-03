Türkiye ve Azerbaycan vizeleri kaldırdı

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

VİZE NEDİR?

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıttır.