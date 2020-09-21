Türkiye ve dünyada Eylül ayının veri gündemi
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirdiği pandemi süreci, sağlık sektöründen sonra en çok ekonomiyi etkiledi. Buna bağlı olarak eylül ayı verilerini haberimizde sizinle paylaştık.
TÜRKİYE
- 21/09 10:00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi
- 21/09 10:00 Tarımsal girdi fiyat endeksi
- 21/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
- 22/09 10:00 Tüketici güven endeksi
- 24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
- 24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
- 24/09 14:00 TCMB politika faizi
- 25/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
- 29/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
- 30/09 10:00 Dış ticaret dengesi
DÜNYA TSİ
- 22/09 17:00 ABD ikinci el konut satışları
- 23/09 10:30 Almanya imalat PMI, öncü
- 23/09 10:30 Almanya hizmetler PMI,öncü
- 23/09 11:00 Euro bölgesi imalat PMI,öncü
- 23/09 11:00 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü
- 23/09 16:45 ABD imalat PMI, öncü
- 24/09 11:00 Almanya Ifo endeksi
- 24/09 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
- 24/09 17:00 ABD yeni konut satışları
- 25/09 15:30 ABD dayanıklı maaş siparişleri
- 29/09 17:00 ABD tüketici güven endeksi
- 29/09 15:00 Almanya TÜFE, öncü
- 30/09 09:00 Birleşik Krallık GSYH
- 30/09 09:00 Almanya perakende satışlar
- 30/09 11:55 Almanya işsizlik
- 30/09 12:00 Birleşik Krallık TÜFE öncü
- 30/09 15:30 ABD GSYH nihai
- 30/09 15:30 ABD çekirdek GSYH
- 30/09 15:15 ABD ADP özel sektör istihdamı
- 30/09 16:45 ABC Chicago PMI
- 30/09 17:00 ABD bekleyen konut satışları