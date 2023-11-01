Türkiye ve İran'dan İsrail' net mesaj: saldırılar sürerse...

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında savaşın sürmesi ve orta doğuda her geçen gün tansiyonun yükseldiği şu kritik günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir araya gelerek yaptıkları basın toplantısında İsrail'e çok net bir mesajla saldırıların derhal sonlandırılması istendi.

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Türkiye ve İran'dan İsrail' net mesaj: saldırılar sürerse... 1

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceğini duyuran Hakan Fidan, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların durdurulmasına yönelik atılması gereken adımlardan da bahsetti.

İRAN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Fidan, "İran Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Türkiye olacak. 7 Ekim'den bu yana ilgililerle yakın bir diplomasi trafiği içindeyiz. Hakkaniyetli davranmayı esas ediniyoruz. Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı tutum olmaz." diye konuştu.

İSRAİL'E NET MESAJ

Konuşmasında 26 gündür devam eden İsrail-Filistin çatışmalarına değinen Fidan, Gazze'deki trajedinin en büyük gündem maddeleri olduğunu belirtti. Bu kıyım ve yıkım karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirten Fidan, "Masum sivillere yapılan saldırılar hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi her platformda dile getirdik" dedi. Fidan, "İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı" ifadelerini kullandı.

Bi Türkiye olarak dostlarımızla önce ateşkes sonra barış için elimizden geleni yapmaktayız. Garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız.

Filistin içinde İsrail için de güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.

Bugün İranlı mevkidaşımla diğer bölgesel gelişmeleri de ele alma imkanı bulduk. Aynı zamanda Irak'ı da ele aldık. Irak'ta son dönemde önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir süreç gözlemliyoruz.

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