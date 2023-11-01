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Türkiye ve İran'dan İsrail' net mesaj: saldırılar sürerse...
Gazze'de İsrail ile Hamas arasında savaşın sürmesi ve orta doğuda her geçen gün tansiyonun yükseldiği şu kritik günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir araya gelerek yaptıkları basın toplantısında İsrail'e çok net bir mesajla saldırıların derhal sonlandırılması istendi.
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