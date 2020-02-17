Türkiye Wushu Kungfu'da birincilik Hasan Ali Demirle Özel Kale Okulları'nda

Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’nda Sakarya’yı temsil eden Özel Kale Okulları öğrencisi Hasan Ali Demir, Silahlı 32 Form dalında Türkiye birincisi olarak hem ailesini hem de Özel Kale Okulları'nı gururlandıran bir başarıya imza atmış oldu.

Türkiye’nin her yerinden katılımla Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’nda Özel Kale Okulları öğrencisi Zeynep Şura Demir ise Wushu Kungfu Duilien dalında Türkiye ikinciliği ve Wushu Kungfu 32 Form dalında Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’nda madalyaları toplayarak performanslarıyla göz dolduran Özel Kale Okulları öğrencileri, Balkanlar’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Turnuvada başarı elde eden öğrenciler ile başarıda önemli pay sahibi olan Özel Kale Okulları öğretmenlerini ve idarecilerini makamında ağırlayan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu başarının kazanılmasına vesile olan tüm hocaları tebrik ederek, Avrupa’da gerçekleşecek olan müsabakalarda öğrencilere başarılar diledi.