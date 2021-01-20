Türkiye'de 90 yaş üstü kaç kişi var? Türkiye'de 90 yaş üstünde olan kişi sayısı 2021

Çin'den getirilen koronavirüs aşıları sağlık çalışanlarına vuruldu. Sırada ise 90 yaş üstü vatandaşlar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağını duyurdu. Peki Türkiye'de 90 yaş üstü kaç kişi var?

90 YAŞ ÜSTÜ İLK AŞI KİME VURULDU?

95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde ilk aşılama yapıldı.

TÜRKİYE'DE 9 YAŞ ÜSTÜ KAÇ KİŞİ VAR?

90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor.

90 YAŞ ÜSTÜNE AŞI NEREDE NASIL VURULACAK?

Türkiye genelindeki 90 yaş üstü vatandaşların hastaneye gelmesine gerek yok. Çünkü koronavirüs aşıları evlerde vurulacak. Son 6 ayda kovid-19 geçirenlere ise koronavirüs aşısı uygulanmayacak.

Önce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlara, daha sonra aşıları uygulanıyor. Uygulama sonrasında da en az yarım saat gözetim altında tutuluyorlar.

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekipler, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.