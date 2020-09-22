Türkiye'de bir ilk! 1 buçuk ay arayla iki kez koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de bir ilk yaşandı. Tunceli'de Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yalçın Çakmak, 5 Ağustos’ta koronavirüse yakalanıp hastalığı atlattıktan sonra 3 Eylül’de burun ameliyatı oldu. 17 Eylül'de yeniden salgına yakalanan Çakmak'ın 2 gün sonra ise testi bu kez negatif çıktı.

Neye uğradığını şaşıran Çakmak, ''Ama yakın zamanda yeni bir test daha yapacaklar. Bakalım sonuç bu kez nasıl çıkacak. Gerçekten merak ediyorum" diye konuştu.

DOKTORLAR DA ŞAŞKIN

İkinci kez koronavirüse yakalanmasına doktorların da şaşırdığını anlatan Dr. Çakmak, ''Baş ağrısı, halsizlik, eklem yerlerimde ağrı, yüksek ateş belirtileri ile doktora gittim. Tomografi çekildi ve kanımda yüksek oranda enfeksiyon, ciğerlerimde buzlu cam görüntüsü tespit edildi. PCR testim de pozitif çıktı. Sonucu görünce doktorlar da şaşırdı. Çünkü bu kadar kısa bir sürede Tunceli'de ikinci kez hastalığa yakalanan herhalde sadece ben oldum. Doktorlar da bu durum karşısında şaşkına dönünce Sağlık Bakanlığı’nı aramışlar. '48 içinde bir test daha yapılsın' denilince 19 Eylül'de ikinci test yapıldı ve negatif sonuç çıktı. Ama ben şunu söyleyebilirim; son yaptırdığım test negatif çıksa da ben bu sonuca güvenmiyorum. Şu an yaşadığım rahatsızlıklar ve durumumdan dolayı hala koronavirüs hastası olduğumu düşünüyorum. Çünkü tomografide çıkan sonuçlar benim düşüncemi destekliyor’’ diye konuştu.

İKİNCİ YAKALANIŞTA AĞIR SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

Dr. Çakmak, koronavirüse ilk yakalandığı dönemde hiçbir belirti hissetmediğini belirterek, şunları kaydetti:

''Evde 15 günden fazla karantinada kaldım ama kendimi hiç kötü hissetmedim. Şu an sonucum negatif çıkmasına rağmen gece uyurken nefesim kesiliyor ve sanki boğulacak gibi oluyorum Kimse Covid-19 oldum, kurtuldum, bu hastalığı atlattım diye düşünmesin. Herkes ikinci kez bu hastalığa yakalanabilir. Üstelik ikincisinden de kötü semptomlar ile geliyor. Özellikle de kuru öksürük ve boğulma hissi çok feci bir duygu. Şu an kendimi çok halsiz hissediyorum.''

