Türkiye'de bir ilk: Artık sosyal medya fenomenliği diplomalı olacak!

Türkiye'nin ilk fenomen akademisi İstanbul Çekmeköy'de kuruldu. En küçüğü 18 en büyüğü 22 olan 8 fenomen 6 aylık eğitime alındı. Ünlü isimler de eğitim programına katıldı.

Bu zamana kadar fenomenliğin bir okulu ve diploması yoktu. Artık sosyal medyada milyonlarca takipçileri olan internet fenomenlerinin diplomaları da olacak.

TÜRKİYE'DE İLK

Milyonlarca takipçisi olan 8 genç fenomen bir villada 6 ay sürecek eğitime alındı. Oyunculuktan müziğe kadar ünlü isimlerin verdiği eğitimin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenleniyor.

Eğitimin sonunda sınavları geçerek başarılı olan 4 fenomen diplomalı fenomen olacak

HEM EĞLENCE HEM EĞİTİM

Villada eğitimde olan 8 fenomen kimi zaman doyasıya eğleniyor kimi zaman eğitim görüyor. Milyonlarca takipçisi olan fenomenler diploma kazanabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Akademiye katılan fenomenler, akademinin ilkleri olduğu için çok memnun olduklarını ve kariyerinde başarılı ünlü isimlerden eğitim almaları sebebiyle çok şanslı olduklarını dile getirdi

6 AYIN SONUNDA ARABA ÖDÜLÜ

Eğitim arası boş geçmiyor ve düzenlenen yarışmalarda büyük hediyeler veriliyor. 6 ayın sonunda araba ödülü kazanacak olan fenomenlerden sadece 4'ü diplomaya sahip olabilecek.