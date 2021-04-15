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Türkiye'de e-kitap okumaları son yıllarda artış gösterdi

Son yıllarda oldukça popülerleşen e-kitap uygulamasının ülkelerde kullanılma oranı belli olurken, Türkiye'de bu oranın yüzde 6,8 olduğu saptandı.

Türkiye'de e-kitap okumaları son yıllarda artış gösterdi

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre e-kitap kullanıcılarının oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye'deki oranın yüzde 6,8 olduğu kaydedilirken, bu oran ile yüzde 12,7 olan dünya ortalamasının altında olduğu kaydedildi. E-kitap kullanımında ilk sıraya yerleşen ülke ise yüzde 24,5 ile Çin olarak saptandı. Çin'den sonra yüzde 22,7 ile ABD gelirken, yüzde 20 oranla İngiltere üçüncü sıraya yerleşti. Japonya'da ise bu oran yüzde 17,3 olurken, Almanya'da yüzde 10,4 olarak belirlendi. Almanya'nın da Türkiye gibi e-kitap kullanımında dünya ortalamasının altında olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, kitaplarla ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre 2020 yılının başından bugüne yazılı basına kitaplarla alakalı 123 bin 968 haber yansıdığı kaydedildi. Aynı zaman diliminde sadece e-kitap ile çıkan haber adedi ise bin 447 oldu. Haber içerikleri incelendiğinde ise birçok kurumun e-kitap'a yönelik yaptığı yatırımlar ön planda olurken, Türkiye'deki dijital kütüphanelerin oldukça arttığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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