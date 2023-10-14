Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı marka hayranlığı ile tıka basa doldurup para aktardığımız markalardan arka arkaya İsrail'in Gazze katliamına arka arkaya destek açıklamaları geliyor

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Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor 1

İsrail, Filistin'e yönelik orantısız biçimde güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek veriyor. Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımayarak yasaklı fosfor bombasını bile kullanıyor...

KATLİAMLARI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI!

Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor 2

MCDONALDS SKANDALI...

Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.

Skandalın ortaya çıkması ile Türkiye'de şirkete yönelik yoğun tepki gösterildi ve boykot çağrıları yapıldı.

Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor 3

McDonalds'ın ardından Walt Disney de İsrail'e 2 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı. Walt Disney sosyal medya hesabı ve internet sitesinden duyuruda bulunurken, kullanıcılar yanlı tavıra tepki gösterdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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