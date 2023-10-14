KAYNAK: Bölge Gündem Haber
Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor
Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı marka hayranlığı ile tıka basa doldurup para aktardığımız markalardan arka arkaya İsrail'in Gazze katliamına arka arkaya destek açıklamaları geliyor
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Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor
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