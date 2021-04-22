Türkiye’de ilk olacak! Tarım Teknoparkı için imzalar atıldı

Türkiye'nin ilk Tarım İhtisas Teknoparkı için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, Mersin'in her alanda olduğu gibi tarım alanında da ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"SÜREÇ 2017 YILINDA BAŞLADI"

Açıklamalarda bulunan Vali, "2017 yılında Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ın gayretleriyle Tarım Teknoparkı sürecini başlattık. 2018 yılında ise bakanlar kurulu kararı ile Tarsus'ta yaklaşık 800 dönüm bir arazi üzerinde Mersin Tarım-Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Mersin Agropark) kuruldu. Akabinde kurucu şirketi oluşturduk ve çalışmaları ivedi olarak başlattık. Alanın imarının yapılması ve oraya yapılacak projelere kadar ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay alındı. Bugün de yüklenici firma ile şirketimiz arasındaki yapım ihalesine ilişkin sözleşmeyi imzalayarak önemli bir adım atmış olacağız. Tarım Teknopark'ı tarım sektöründe yeni stratejiler oluşturulması, yeni ürünlerin bulunması, bilgi birikimlerinin artırılması, yeni ürünlere yönelme, kayıpların azaltılması ile ar-ge çalışmalarına imkân sağlayacak. Çiftçinin dışarıda daha çok maliyetle yapabileceği çalışmayı burada daha az maliyetle daha uygun ortamda yapabileceği Tarım Teknoparkı'nın tarım sektöründeki gelişmelere büyük katkı sağlayıp ivme kazandıracağını düşünüyorum" dedi.

BİRÇOK ALANDA ARAŞTIRMALAR YAPILABİLECEK

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ilk Tarım İhtisas Teknoparkı olma özelliği taşıyan Mersin Tarım-Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi inşaatı için Mersin Agropark A.Ş. ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalandı. İlk etapta toplam 24 bin 266 metrekarelik inşaatın 3 bin 700 metrekarelik kısmı hayata geçirilecek. İçerisinde 48 adet ofis ve laboratuvarın yer alacağı ilk etapta araştırmacılar ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni tohum çeşitlerinden sera konstrüksiyonlarına, nano teknolojilerden tarımsal makinelere kadar birçok alanda araştırma yapma imkanı bulacak.

Türkiye'nin ilk Tarım Teknoparkı ile ülkenin tarımda dışa bağımlılığının azaltılıp, ülkenin tarımda uluslararası ölçekte söz sahibi olabilmesine imkan tanıyacak bir cazibe merkezi haline dönüşmesi hedefleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı