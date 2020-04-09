Türkiye'de kaç kişi karantinada? Bakan Soylu'nun açıklaması sonrası birçok kişi konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Türkiye'de kaç kişi karantinada? | Türkiye'de kaç yerleşim yeri karantinaya alındı? Ayrıntılar haberimizde.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KARANTİNADA?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil" dedi.

"NORMALDE TERÖRİST FOTOĞRAFLARINI GÖSTERMEYİZ AMA..."

Kulp'taki hain saldırıyı düzenleyen teröristlerin öldürüldüklerinde fotoğraflarının paylaşılacağını söyleyen Bakan Soylu, "Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama Kulp saldırısını düzenleyenler öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi.

Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var.

GÜNDE 10 MİLYON MASKE DAĞITIMI

Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak.

TÜRKİYE'DE KAÇ YERLEŞİM YERİ KARANTİNAYA ALINDI?

Bakan Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.

26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi.

Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 kişinin karantinada, yurtlardakilerle 138 bin kişinin karantinada

Şu anda günlük 10 milyon maske üretilerek dağıtılıyor, yakın zamanda bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak.