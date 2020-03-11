Türkiye'de koronavirüs hangi şehirde görüldü? Hastanın sağlık durumu nasıl? Türkiye'de de tespit edilen koronavirüs hastası merak edildi.

KORONAVİRÜS HANGİ ŞEHİRDE VE NASIL BULAŞTI?

Koronavirüs tespit edilen hastanın hangi şehirde olduğunu açıklamayan Sağlık Bakanı Koca, hastanın Avrupa teması üzerinden virüsü kaptığını belirterek "Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

HASTANIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın dış dünyadan tamamen izole olduğunu belirten Bakan Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır" dedi.