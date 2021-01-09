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Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! İşte 'Esrarengiz Fare'

Iğdır'da bir kişinin bitkin halde bulduğu Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaş su maymunu yavrusu, tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı.

Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! İşte 'Esrarengiz Fare'

Yöre halkından Sedat Aydın, Yaycı köyü yakınlarındaki sulak alanda bir su maymunu yavrusunun hareketsiz durduğunu gördü.

Aydın'ın durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşadığı bilinen, Güney Amerika kökenli su maymunu tedavi altına aldı.

Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! İşte 'Esrarengiz Fare'

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunu yavrusu, gerekli tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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