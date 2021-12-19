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  3. Türkiye'de toprağı yaran dev yılan, görenlerin dudağını uçuklattı! Deprem sanıldı ancak, süzülüşü yürekleri ağza getirdi!

Türkiye'de toprağı yaran dev yılan, görenlerin dudağını uçuklattı! Deprem sanıldı ancak, süzülüşü yürekleri ağza getirdi!

Türkiye'de görüldüğü iddia edilen, toprağı yararak yerin altından süzülen dev yılan, korkuya neden oldu. Başta zeminin parçalanmasını depremle bağdaştıran insanlar, yerin altından süzülen cismi görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

Sosyal medyanın gündemine düşen "toprağı yaran dev yılan" videosu, bir çok vatandaşta korkuya neden oldu. Türkiye'de yaşandığı iddia edilen görüntüleri izlemeye dahi dayanamayan insanlar, işin sır perdesini merak ediyor. Görüntülerde, oldukça büyük bir cismin toprak altından süzülmesi ve o esnada zemini de parçalaması, görüntüyü izleyenleri hayrete düşürdü. O anları kimin kameraya aldığı ise henüz bilinmiyor.

Türkiye'de toprağı yaran dev yılan, görenlerin dudağını uçuklattı! Deprem sanıldı ancak, süzülüşü yürekleri ağza getirdi!

TOPRAĞI YARAN DEV YILAN

Görüntülerin ilk olarak Asya ve Afrika'da çekildiğini düşünen insanlar bu defa yanıldı. Maalesef, dev yılanın Türkiye'de görüldüğü iddia edildi. Videonun üzerindeki "bu ne?" yazısının da, korkunç anları kayda alan vatandaş tarafından yazıldığı iddia ediliyor. 

Sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olan video, çoğu kişiye korkuya neden oldu.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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