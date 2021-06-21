Türkiye'de yargılanmak istiyordu! Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı açıkladı: 14 gün daha gözaltında kalacak!

Avusturya'da, ABD'nin talebi ile gözaltına alan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatının, müvekkilinin Türkiye'de yargılanmasının talep edildiğini açıklamasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Viyana'daki mahkemenin, Korkmaz'ın davası ile ilgili takipsizlik kararı verdiğini belirten Avukat Volkan Murat Dülger, müvekklilinin yakalandığı yer olan Wels'teki mahkemenin karar vermesinin benimsendiğini ifade etti. Karar için Viyana'dan Wels'e gönderilecek olan Korkmaz, mahkeme 14 gün sonra yapılacağı için bu süre zarfında gözaltında tutulacak. Korkmaz'ın Türkiye'ye iade kararı çıkarsa bu sürecin tutuklu geçirilip geçirilmeyeceğine de yakalandığı yerdeki mahkeme karar verecek.

"İADE SÜRECİ, BİRAZ UZUN BİR SÜREÇ"

NTV'nin haberine göre, Korkmaz'ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkilinin Avusturya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili yaptığı bilgilendirmede, Viyana'daki mahkemenin Sezgin Baran Korkmaz hakkında yetkisizlik kararı verdiğini ve bir sonraki mahkemenin 14 gün sonra Korkmaz'ın yakalandığı yer olan Wels’te yapılacağını söyledi.

Müvekkilinin Türkiye'de yargılanmasını ve Türkiye'ye iadesini istediklerini belirten Dülger, "14 gün sonraki mahkemede iade edilip edilmeyeceği yönünde bir karar verilmeyecek. İade süreci biraz uzun bir süreç. Wels'teki mahkeme, eğer iade kararı oluşursa bu sürecin gözaltında mı yoksa serbest olarak mı geçireceğine karar verecek" dedi.

KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

İstanbul merkezli dört ilde, SBK Holding'e yönelik düzenlenen 'kara para' operasyonunda, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

KINGSTON KARDEŞLER'İN İFADESİYLE ÖĞRENİLDİ

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

"TÜRKİYE'DE YARGILANMAK İSTİYOR"

Avukat Dülger yaptığı başka bir açıklamada, aynı suçtan çifte yargılama olamayacağını belirterek "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli" dedi.

Dülger, müvekkilinin ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini de söyledi.