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Türkiye'de yeni dönem! Tek kartla istediğin şehirde seyahat et!

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir kart içerisinde toplanacağını duyurdu. Artık farklı şehirde de olsanız "Türkiye Kart" sistemi ile istediğiniz toplu taşıma aracını tek bir kartla kullanabileceksiniz.

Türkiye'de yeni dönem! Tek kartla istediğin şehirde seyahat et!

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesine dikkat çekerek,  "Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeni dönem! Tek kartla istediğin şehirde seyahat et!

Türkiye Kart için birçok belediye ile anlaşıldığını belirten Gülten, Konya'da bahsi geçen işlemin başlatıldığı müjdesini vererek, "Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji." dedi.

Türkiye'de yeni dönem! Tek kartla istediğin şehirde seyahat et!

Kartların çevre dostu olduğunu belirten Gülten, kartların yapımında yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanıldığını ve üzerindeki boyaların da suda çözünebilir olduğuna dikkat çekerek "Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz." vurgusunu yaptı.

Türkiye'de yeni dönem! Tek kartla istediğin şehirde seyahat et!

"Fahiş fiyatlı ürünlere müdahale ediyoruz"

PttAVM.com'un Türkiye'nin ilk pazar yeri uygulaması olduğunu hatırlatan Gülten, şunları kaydetti:

"11 yıl önce kurulduğunda henüz Türkiye'de e-ticaretle ilgili uygulamalar başlamış değildi. İçeriği şu şekilde; pazar yeri olduğu için bize ilgili satıcı firmalar gelip, kendi mağazalarını açıp ürünlerini ve fiyatlarını kendisi belirliyor. Ancak biz buradaki fiyatları incelemeye, varsa fahiş fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. İlgili satıcı firmalara gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler yapıyoruz ama tabii ki mağaza ailemiz çok geniş. Bunun içerisinde devlet kurumlarımız da var, özel sektör firmalarımız da var.

Fiyat dengesini sağlayabilmemiz için biz kendileriyle iletişime geçiyoruz. Hemen hemen tamamı bu konuda adımlarını atıyorlar, gözden kaçan fiyatlamalar varsa düzeltiyorlar. Piyasa şartlarının üzerinde olduğunu gördüğümüz ürünleri de satışta daha geri aşamalara çekiyoruz."

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